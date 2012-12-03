贝尼特斯称尚不确定兰帕德与科尔去留

切尔西代理主教练贝尼特斯上月曾称中场球星兰帕德与中後卫科尔将於本赛季末离开球队，但其周日对自己的言论进行了澄清，表示自己并不清楚这两名英格兰国脚下赛季去留。贝尼特斯称：“可能是我的英语不够好，或是产生了什麽误会，我所了解的情况只是这二人与球队的合约将在本赛季结束时到期。”路透