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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 27日 星期四 14:09 BJT

英超---马塔破门 切尔西1-0诺维奇

周三英超联赛切尔西客场1-0战胜诺维奇，马塔在第38分钟打入本场比赛唯一进球，蓝军继续排在积分榜第三位；同日，托特纳姆热刺4-0横扫阿斯顿维拉，后者在周日0-8惨败切尔西。比赛第58分钟迪福首开纪录，贝尔在第61、73、84分钟连入三球，首次在英超联赛中上演帽子戏法，此战后热刺排名上升至第四。路透

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