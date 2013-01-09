版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 13:37 BJT

切尔西“传奇球星”时代已基本结束---贝尼特斯

切尔西代理主教练贝尼特斯周三在接受采访时表示，虽然尊重那些创造切尔西神话的“传奇人物”们，但俱乐部要想赢球就必须输入新鲜血液。经纪人表示，34岁的兰帕德基本已续约无望，而其合约将在本赛季结束时到期。另有媒体报道深受球迷喜爱的科尔以及队长特里都将会在两年内被“砍掉”。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐