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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 11:30 BJT

英超--切尔西2-2遭南安普敦追平

周三英超联赛切尔西主场迎战弱旅南安普敦，蓝军在两球的领先的大好形势下被客队追平。上半场第25分钟登巴巴为切尔西首开记录，第45分钟阿扎尔扩大领先优势，而下半场第58分钟、75分钟南安普敦替补上场的兰伯特与庞琼连追两球，最终双方2-2握手言和。切尔西继续位于积分榜第三位，落后曼城6分、曼联13分。路透

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