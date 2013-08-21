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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 21日 星期三 15:04 BJT

切尔西为求购鲁尼失败做好预案

切尔西主帅穆里尼奥开始着手准备应急预案，以防他的头号引援目标--曼联射手鲁尼在9月2日转会窗口关闭前不能加盟。切尔西两次向曼联高价求购鲁尼都遭拒绝，不过穆里尼奥暗示他会第三次报价求购。这位葡萄牙人在周二的记者会中表示：“我们准备了B计划和C计划。”路透

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