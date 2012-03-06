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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 6日 星期二 18:24 BJT

切尔西频频换帅让英超尴尬--教练协会

博阿斯执掌切尔西帅印後才指挥了40场赛事就被匆匆解雇，英格兰联赛教练协会周一对此称，切尔西频频换帅让英超“尴尬”。俄罗斯亿万富翁阿布拉莫维自2003年买下蓝军以来已经七次换帅，其“走马灯”政策已花费大约1亿英镑的赔偿、薪水等成本。路透

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