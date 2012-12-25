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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 25日 星期二 14:59 BJT

路易斯可成为优秀的中场球员---兰帕德

切尔西副队长兰帕德周一表示，大卫·路易斯在周日对阿斯顿维拉的比赛中改打中场组织者中表现优异，路易斯具有一名优秀中场球员所应具备的素质。此前球迷多次要求原本司职后卫的路易斯改打中场，切尔西代理教练贝尼特斯上任后首次让其司职中场。在当日的比赛中切尔西8-0大胜阿斯顿维拉。路透

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