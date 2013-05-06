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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 6日 星期一 14:37 BJT

英超--切尔西1-0胜曼联

周日英超联赛曼联主场0-1负切尔西，曼联后卫菲尔·琼斯第87分钟将皮球打入自家大门，为蓝军打入“绝杀”。同日利物浦主场0-0闷平埃弗顿。此役过后蓝军35场比赛积68分排在第三位，落后曼城4分，领先多赛一场的阿森纳1分，同样进行了35场比赛的热刺落后阿森纳2分。路透
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