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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 5日 星期五 14:22 BJT

切尔西签下荷兰20岁球员范金克尔

切尔西周四宣布将签下温特斯队中20岁的荷兰中场球员范金克尔。范金克尔从温特斯青年队成长进入一线队，2010年4月首次代表温特斯一线队出战，他在通过体检后将正式加盟蓝军。范金克尔多次代表荷兰21岁以下国家队出赛，在国家队有过一次出场经历，是去年11月对阵德国队时替补出场。他成为穆里尼奥重掌切尔西帅印后签下的第二名球员。路透
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