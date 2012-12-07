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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 7日 星期五 14:48 BJT

米克尔辱骂裁判遭禁赛三场

英足总周四表示，对切尔西中场球员米克尔处以禁赛三场、罚金6万英镑的处罚，因其在10月切尔西与曼联的一场争议性比赛後涉嫌威胁辱骂裁判。10月28日，9人迎战的切尔西在英超联赛中主场2-3输给曼联。赛後切尔西起诉裁判种族歧视米克尔，然而後经调查认定该裁判无罪，随後FA指控米克尔行为不当。路透

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