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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 11:35 BJT

巴西新星加盟切尔西

英超俱乐部切尔西周三宣布签下20岁的巴西中场球员奥斯卡。据英国媒体报导，合约将价值2500万英镑。奥斯卡在2011年的20岁以下世青赛决赛与葡萄牙的比赛中上演帽子戏法助巴西3-2夺冠，引起各大俱乐部的注意。他将在周四小组赛巴西对埃及的比赛中上演奥运首秀。

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