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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 22日 星期日 11:25 BJT

切尔西击败富勒姆 暂居英超榜首

切尔西周六主场2-0击败富勒姆，洗刷过去一周的耻辱战绩，五轮过后积10分，暂居英超积分榜首位。奥斯卡率先破门为切尔西取得领先，随后米克尔贡献个人首个英超进球，得领先，锁定2-0比分。切尔西上周末意外输给埃弗顿，周中的欧冠联赛中主场遭巴塞尔逆转。路透
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