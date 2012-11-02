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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 12:00 BJT

切尔西将调查球迷种族歧视行为

英超切尔西周四表示，已经与警方合作，对周三比赛时球迷的种族歧视行为展开调查。当日蓝军与曼联的联赛杯拍到的照片中显示，一名场边的切尔西球迷摆出猴子的姿势，明显是在表示种族歧视。警方确认调查已经展开。切尔西队长约翰·特里由於种族歧视目前正接受国内禁赛的处罚。图为资料图片。路透

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