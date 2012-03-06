拉米雷斯与切尔西续约

巴西中场拉米雷斯周一与切尔西签下为期五年的新合约，一直持续到2017年。他在俱乐部网站上宣布：“我非常高兴在这里效力获得这麽多的支持。”拉米雷斯2010年8月从本菲卡加盟切尔西，当初签的是四年合约。周末切尔西输球的一役也是拉米雷斯第50次英超出战。路透