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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 14日 星期五 11:11 BJT

穆帅首笔交易 切尔西签下德国国脚

英超俱乐部切尔西周四称已经与德甲俱乐部勒沃库森达成转会协议，将引进该队边锋许尔勒(Andre Schuerrle)。现年22岁的德国国脚许尔勒近三个赛季来表现抢眼，以速度见长。这是穆里尼奥返回切尔西后引进的首位球员。切尔西没有透露交易细节，不过据媒体报道转会费高达2820万美元。路透

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