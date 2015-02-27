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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 27日 星期五 13:07 BJT

切尔西与横滨橡胶达成丰厚赞助合约

英超领头羊切尔西周四与日本横滨橡胶公司达成“史上价格最高的赞助合约之一”。切尔西未公布财务细节，但媒体报导称合约每年约为4,000万英镑(6,164万美元)。切尔西从下赛季起球衣前将印上这家轮胎制造商的名称。该合约也意味着切尔西与三星电子10年的球衣冠名合约宣告终止。路透
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