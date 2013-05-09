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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 9日 星期四 10:59 BJT

英超--热刺2-2平切尔西

周三上演的英超联赛一场伦敦德比中，切尔西主场2-2平托特纳姆热刺，切尔西两度领先，但两度被扳平，错失确保下赛季欧冠席位的良机。开场10分钟奥斯卡为蓝军首开纪录，阿德巴约世界波追平比分，第39分钟拉米雷斯再度为主队取得领先，而热刺则在最后阶段凭借西古德森的进球扳平比分。此战后切尔西排在第三，领先阿森纳2分，而阿森纳仅领先热刺1分。路透

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