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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 13:46 BJT

英超--切尔西2-1逆转 超热刺升至第三

周日英超联赛第31轮切尔西主场2-1逆转桑德兰，与多赛一场的热刺同积58分，凭借净胜球优势超越后者重返三甲。切尔西与桑德兰先互赠乌龙，第55分钟伊万诺维奇破门为蓝军反超比分。在当日的另一场英超比赛中利物浦主场0-0闷平西汉姆，32轮比赛共积49分继续排在第七位。路透
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