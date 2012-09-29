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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 10:27 BJT

切尔西战阿森纳 特里将出场

切尔西主帅迪马特奥表示，将面临四场国内禁赛处罚的队长特里确定出战本周六切尔西与阿森纳的英超比赛。特里被检举在去年10月对QPR後卫安顿·费迪南德进行了带有种族歧视的攻击，英足总周四对其开出国内禁赛四场、罚金22万英镑的处罚。切尔西称不会对英足总该决定置评。

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