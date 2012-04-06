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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 17:21 BJT

特里肋骨断裂仍坚持比赛

切尔西队长特里透露，周三在欧冠2-1胜本菲卡一役中，他在两根肋骨断裂的情况下坚持比赛，场上几乎无法呼吸。这位31岁的英格兰中场踢满一个小时才下场，之後告诉记者，在一周多前里斯本举行的欧冠四分之一决赛首回合中受伤，一直没痊愈。路透

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