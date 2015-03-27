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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 27日 星期五 17:06 BJT

特里与切尔西续约一年

切尔西队长特里与球队续约一年，使他在斯坦福桥将效力至下赛季结束。“我很高兴获得续约，”这位34岁的中后卫周四对球队官网表示。特里1995年加盟切尔西，共为蓝军出场661次，排名队史第三名。他不仅是后防中坚，也频频在对方禁区制造威胁，以一名后卫的身份缴出进63球的傲人成绩。路透
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