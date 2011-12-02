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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 2日 星期五 10:53 BJT

博阿斯不担心被切尔西炒鱿鱼

切尔西本赛季已输掉六场比赛，为大富豪阿布拉莫维奇2003年接手买下整个球队以来的最差表现。但切尔西主帅博阿斯认为自己没有被炒鱿鱼危险。周四当被记者问及是否认为12月对他是关键月份时，博阿斯表示："不，肯定不会，因为我的未来毫无问题。"路透

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