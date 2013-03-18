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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 18日 星期一 10:48 BJT

英超--兰帕德第200球 切尔西升至第三位

周日英超联赛第29轮切尔西主场2-0击败西汉姆联队，兰帕德在第19分钟头球破门首开纪录，打入个人为切尔西贡献的第200粒进球，第50分钟阿扎尔再入一球，最终蓝军将领先优势保持至终场。周日托特纳姆热刺主场爆冷0-1负富勒姆，排名跌至第四。切尔西升至第三位，落后曼城4分，而排在第五位的阿森纳落后热刺4分。路透

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