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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 15:22 BJT

贝尼特斯：靠赢球赢回球迷的心

切尔西临时主帅贝尼特斯表示，他理解球队部分球迷不满他接任主帅，但希望通过率队赢得比赛而赢回球迷的心。周日贝尼特斯执教切尔西的首场比赛中，蓝军0-0战平曼城，部分切尔西球迷向贝尼特斯报以嘘声。由於贝尼特斯在执教利物浦时曾放言永远不会执教切尔西，部分蓝军球迷要求他道歉。路透

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