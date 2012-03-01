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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 1日 星期四 10:24 BJT

伦敦奥运开幕日阿森纳与曼城决战鸟巢

伦敦迎接全球游客参加今年夏季奥运会的当天，阿森纳与曼城将在北京“鸟巢”进行一场比赛。这两家英超劲敌宣布，两俱乐部的一线球队将於7月27日北京时间晚上8点上演首届“中国杯”比赛，开赛时间比伦敦奥运会揭幕早六个半小时。路透

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