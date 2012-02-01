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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 11:46 BJT

球迷自拷门柱 搅闹曼城比赛

周二埃弗顿与英超领头羊曼城在古迪逊公园球场的一场对决中，上半时临近结束时，由於一名男性球迷用手铐将自己铐在曼城一方球门的立柱上，比赛不得不暂停大约四分钟。最终英格兰默西塞德郡警方解开手铐。事後警方表示以擅闯球场逮捕这名46岁的球迷并对其质询。路透

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