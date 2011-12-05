版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 17:58 BJT

曼城5-1横扫诺维奇

周六在英超联赛一役中，阿圭罗开赛第32分钟首开纪录後，势不可挡的曼城主场最终以5-1横扫诺维奇，并以七分优势高举积分榜榜首。曼城其余四名进球球员分别为纳斯里、图雷、巴洛特利和约翰逊。诺维奇方面仅莫里森进一球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐