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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 18:31 BJT

曼城3-0胜利物浦

英超领头羊曼城摆脱了近来的糟糕状态，周二在英超赛场3-0大胜利物浦。尽管第73分钟巴里被罚下，但上半时阿圭罗与亚亚·图雷的进球、下半时米尔纳的点球，帮助两天前刚负于桑德兰的曼城取得全面胜利。曼城20轮赛後积48分，领先少踢一场比赛的曼联3分。路透

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