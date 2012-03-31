曼城主帅曼奇尼周五表示，阿奎罗将缺席周六英超主场迎战桑德兰一役，因遭遇“愚蠢”的脚伤。曼奇尼在会上说：“这是一次很傻的受伤，不是他的错，但因为带伤，就无法踢球了。可能需要一天，十天或两周，我也不知道……我真得非常失望。”他不愿透露阿奎罗脚伤细节。路透