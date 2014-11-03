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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 3日 星期一 13:39 BJT

曼联德比战0-1不敌曼城

曼联周日后半段的分离反扑未能扭转颓势，最终在范加尔率队征战的首次英超德比战中客场0-1不敌曼城。阿圭罗第63分钟的进球，决定了两队第151次联赛交锋的胜败，曼城在与红魔最近的联赛交锋中保持了四连胜，创造了1970年以来的最佳。曼联中锋斯莫林在上半时吃到两张黄牌被罚下。路透
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