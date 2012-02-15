一曼联粉丝卖地挡曼城扩张

一曼联粉丝为挡曼城“足球霸主”目标，将自己名下修车厂拥有的一片土地分成小地块出售，而该地已被全球最富俱乐部曼城瞄上，准备在此投资1亿英镑盖一座训练场。商人Shaun O'Brien把1.85万平方英尺的地皮分成了小块，以搅乱当地委员会下令要他出售整块地皮的计划。路透