版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 14:10 BJT

英超---范佩西绝杀 曼联3-2胜德比

英超联赛周日迎来一场焦点战，卫冕冠军曼城主场对阵同城对手曼联。上半场鲁尼梅开二度助红魔2-0领先，下半场图雷与萨巴莱塔分别建功，帮曼城追平比分，第92分钟范佩西打入绝杀，最终曼联3-2在德比中胜出，目前积39分领跑积分榜，领先第二名曼城6分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐