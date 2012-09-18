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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 18日 星期二 11:52 BJT

曼城中场席尔瓦续约五年

英超俱乐部曼城周一宣布与其中场球员大卫·席尔瓦(David Silva)续约五年。26岁的席尔瓦自2010年7月开始效力曼城，他是西班牙国家队的核心球员之一，助西班牙夺得2008年、2012年欧洲杯以及2010年世界杯冠军。曼城将於周二迎来与皇马之间的欧冠焦点赛。

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