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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 19日 星期一 10:50 BJT

曼城1-0重回积分榜头名

周日席尔瓦立功，曼城主场1-0胜阿森纳，重回英超积分榜上的两分领先优势，此前鲁尼头球破门，曼联一度登顶。席尔瓦在比赛第53分钟近距离补射破网，完成本场比赛唯一一粒进球，曼城最终1-0告捷，16场比赛积41分，领先曼联2分。路透

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