切尔西后卫科尔被指控羞辱英足总

切尔西后卫阿什利·科尔(Ashley Cole)因被指责在切尔西队长特里种族歧视风波中证词前後不一致，周五在其Twitter上爆粗口羞辱英足总。虽然这位英格兰国脚在几小时内便删除了该言论并道歉，但英足总周一正式对其不当言论提出指控。英国国家队将面临与圣马力诺和波兰的两场世界杯预选赛。