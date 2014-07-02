世界杯-切尔西签下西班牙前锋科斯塔

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月1日 - 切尔西俱乐部周二发表声明称，已从马德里竞技队签下迭戈·科斯塔，这位西班牙前锋下赛季正式转投斯坦福桥。

切尔西并没有透露具体转会费，但这位出生于巴西的25岁前锋在与马德里竞技的合同中违约金约为4000万欧元（合5456万美元）。

继上个月从巴塞罗那签下法布雷加斯之后，科斯塔成为切尔西主教练穆里尼奥今夏第二个主要重量级收购目标。

周二2011-2012赛季欧冠冠军切尔西队宣布喀麦隆前锋埃托奥在效力一个赛季后将离开俱乐部。

下赛季科斯塔将与国家队队友托雷斯、塞内加尔的登巴巴一同在穆里尼奥麾下争夺主力前锋的位置。

在转会马德里竞技前，少年科斯塔于2007年在葡萄牙开始了自己的职业生涯。

科斯塔经过了一段时间的蛰伏才证明了自己潜力，部分原因是因为伤病，他还被租借到一些西甲球队如塞尔塔和巴伦西亚。

高大、强壮、制空能力强大，科斯塔拥有出色的球感和视野，对于很多后卫们来说，在身体对抗中很难从科斯塔身上占到便宜，因此有时不得不通过犯规来阻止他。

马德里竞技本赛季取得了巨大的成功，荣获了西甲冠军并在欧冠决赛中负于皇家马德里屈居亚军，这很大程度上归功于科斯塔的高产，他填补了马竞在哥伦比亚前锋法尔考出走摩纳哥后留下的空白。

科斯塔在去年接受了世界杯和欧洲杯双料冠军西班牙国家队的召唤加入了斗牛士军团，这在他的巴西同胞中引起了强烈的不满。

然而，科斯塔上个月在巴西的表现令人失望，小组赛前两场对阵荷兰与智利的比赛中科斯塔颗粒无收，导致卫冕冠军提前出局，尽管赢下了与澳大利亚的鸡肋之战，西班牙队只能饮恨世界杯小组赛。

(1美元= 0.7331欧元)

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