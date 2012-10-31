版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 31日 星期三 14:35 BJT

联赛杯---阿森纳4球落後加时7-5逆转雷丁

周二英格兰联赛杯16强赛阿森纳对阵雷丁，客场作战的阿森纳一度4-0落後，90分钟比赛结束时双方4-4打平，加时赛临近结束时查马克为阿森纳打入第七粒进球，最终阿森纳7-5奇迹般逆转。整场比赛沃尔科特、查马克双双梅开二度，前者并有2次助攻，詹金森、吉鲁、科斯切尔尼分别建功。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐