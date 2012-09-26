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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 26日 星期三 11:41 BJT

联赛杯切尔西6-0狂胜 特里首发担任队长

周二英格兰联赛杯第三轮切尔西主场迎战狼队，卡希尔、伯特兰德、马塔、托雷斯、罗梅乌、摩西先後建功，切尔西6-0大胜，轻松晋级第四轮。尽管其本周由於涉嫌种族歧视而须面临FA听证会，特里仍以队长身份首发出战。若指控成立特里获将面临长期禁赛处罚。

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