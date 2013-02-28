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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 28日 星期四 11:00 BJT

足总杯--切尔西淘汰米堡 八强战遭遇曼联

周三英格兰足总杯第五轮卫冕冠军切尔西客场2-0战胜英冠球队米德尔斯堡而晋级，将在八强战中对阵曼联。切尔西上半场表现平平，半场结束双方均交白卷，而下半场蓝军运气颇佳，第51分钟拉米雷斯的射门打中他人反弹后入网，替补上场的阿扎尔第73分钟与奥斯卡二过一配合后将球转给摩西，后者轻松打门得分。路透
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