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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 14:26 BJT

足总杯--切尔西连追两球逼平曼联

周日英格兰足总杯上演一场四分之一决赛，卫冕冠军切尔西客场2-2平曼联，开场仅五分钟埃尔南德斯头球破门为红魔取得领先，随后鲁尼开出任意球直接破门红魔取得2-0领先，第59分钟阿扎尔为蓝军追回一城，10分钟后拉米雷斯扳平比分。两队将择日重赛，但目前赛期未定，因切尔西本周将有欧联杯的比赛。路透

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