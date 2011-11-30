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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 18:43 BJT

曼城1-0胜阿森纳

周二在酋长球场打响的一场英格兰联赛杯四分之一决赛中，阿圭罗比赛第83分钟上演绝杀，英超领头羊曼城客场1-0胜阿森纳，并籍此进军联赛杯四强，而阿森纳遭遇淘汰，这也是曼城36年来首次在客场胜阿森纳。路透

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