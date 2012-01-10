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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 18:47 BJT

亨利绝杀 阿森纳1-0晋级

熟悉的右脚推射远角破门，接着是与主帅温格拥抱与庆祝，以及阿森纳球迷们的激动与兴奋，亨利周一晚以标志性方式诠释王者归来，赛场一切仿佛他从未离开过。当天在英格兰足总杯第三轮中，借助亨利下半场替补全场唯一一粒进球，阿森纳1-0淘汰利兹联晋级。路透

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