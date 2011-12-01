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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 11:53 BJT

曼联联赛杯遭水晶宫淘汰

周三在老特拉福德球场进行的一场英格兰联赛杯1/4决赛焦点战中，经过加时赛苦战，曼联主场1-2输于英冠水晶宫後遭淘汰，水晶宫挺进四强，将於1月份与加的夫城进行半决赛交锋。安布罗塞和穆雷分别为水晶宫贡献一球，其中穆雷加时赛所进的制胜一球有明显越位嫌疑。路透

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