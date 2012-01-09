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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:01 BJT

曼联3-2胜10人曼城

周日一场在伊蒂哈德球场举行的英格兰足总杯第三轮焦点大战中，曼联3-2力克卫冕冠军曼城。曼联鲁尼在比赛中梅开二度，曼城大多数时间都是10人应战，因孔帕尼早早被红牌罚下，曼城在0-3落後的情况下由科拉罗夫和阿奎罗扳回两球，但终究未能挽回局面。路透

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