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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 13:59 BJT

利物浦英联杯点球告捷 夺6年首冠

周日利物浦5-4险胜英冠对手加迪夫城，第八次捧起英格兰联赛杯冠军奖杯。加迪夫城加时阶段进球，将比分追平至2-2，比赛进入点球大战，卡迪夫城替补安东尼错失点球，令利物浦3-2点球胜出。这也是利物浦2006年英足总杯以来第一次夺冠。路透

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