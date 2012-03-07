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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 7日 星期三 16:54 BJT

切尔西新帅率蓝军2-0小胜

切尔西以赢球开始博阿斯下课後的征程。周二英足总杯第五轮一次重赛中，切尔西客场2-0胜英冠球队伯明翰，马塔和梅雷莱斯分别建功。切尔西临时教练迪马特奥脸上笑容满溢。接受ITV Sport采访时他说道：“我认为今晚我们态度摆正了，投入到位了，心情也到了，一切从头开始。”路透

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