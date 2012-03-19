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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 12:12 BJT

托雷斯破进球荒 切尔西5-2告捷

托雷斯周日自去年10月份以来首次进球，帮助切尔西5-2胜莱切斯特城，晋级英足总杯半决赛。比赛第67分钟，这位转会费高达5,000万英镑的西班牙前锋破门得分，随後以娴熟的头球攻门再次建功。另外，卡希尔、卡劳、梅雷莱斯分别为切尔西进球，贝克福德、马绍尔为客队扳回两球。路透

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