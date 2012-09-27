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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 11:47 BJT

联赛杯曼联胜纽卡 阿森纳6-1考文垂

周三联赛杯第三轮曼联主场迎战纽卡斯尔，只出动两名一队球员的曼联仍以2-1取胜；在另一赛场上，由皇马租借至利物浦的中场球员沙欣梅开二度，助利物浦2-1击败西布朗；阿森纳则6-1大胜英甲球队考文垂，另一只北伦敦球队托特纳姆热刺则以3-0击败卡素尔。图为曼联主场。

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