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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 14:07 BJT

联赛杯---切尔西5-1利兹联

周三英格兰联赛杯切尔西5-1横扫利兹联，晋级四强。上半场利兹联首开纪录1-0领先，下半场篮军连入5球，马塔先为球队扳平比分，随后伊万诺维奇、摩西、阿扎尔、托雷斯先后建功。另外三支进入半决赛的球队分别为斯旺西、阿斯顿维拉与布拉德福德。路透

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