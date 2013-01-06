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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 6日 星期日 10:21 BJT

登巴巴首秀2球 切尔西5-1南安普敦

周六英格兰足总杯第三轮切尔西5-1大胜南安普敦，首次披上蓝军战袍的塞内加尔前锋登巴巴梅开二度，兰帕德罚入点球为蓝军打入个人第193粒进球，与迪克森(Kerry Dixon)本列切尔西队史上第二射手。切尔西史上头号射手为Bobby Tambling，共为蓝军打入202球。路透
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